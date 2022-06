Truffa da 1.6 milioni ai danni di Dazn e Fiorentina: presunti hacker prosciolti per errore di procedura (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono stati prosciolti per difetto di giurisdizione i due presunti hacker, due fratelli spagnoli di Granada, accusati di aver messo a segno una Truffa informatica da 1,6 milioni di euro ai danni di Dazn e la Fiorentina. Questa la decisione del tribunale di Firenze, che tra 45 giorni depositerà la motivazione. Nessun risarcimento, secondo quanto riportato da calcioefinanza.it, per la società viola che si era costituita parte civile con l’avvocato Francesco D’Alessandro. Secondo l’accusa i due fratelli, con la tecnica del “man in the middle” si sarebbero inseriti nella corrispondenza scambiata tra Dazn e la società viola e avrebbero sostituito l’iban del loro conto corrente con quello indicato dalla Fiorentina per il ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono statiper difetto di giurisdizione i due, due fratelli spagnoli di Granada, accusati di aver messo a segno unainformatica da 1,6di euro aidie la. Questa la decisione del tribunale di Firenze, che tra 45 giorni depositerà la motivazione. Nessun risarcimento, secondo quanto riportato da calcioefinanza.it, per la società viola che si era costituita parte civile con l’avvocato Francesco D’Alessandro. Secondo l’accusa i due fratelli, con la tecnica del “man in the middle” si sarebbero inseriti nella corrispondenza scambiata trae la società viola e avrebbero sostituito l’iban del loro conto corrente con quello indicato dallaper il ...

