Terra dei Fuochi | la scatola nera di una catastrofe dimenticata

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 20 giugno 2022) Napoli, 20 giu – Diario di bordo: sono in centro città per una manifestazione contro i finanziamenti del governo alla guerra russo-ucraina, mi chiamano dicendo di correre in un comune della provincia di Napoli, Caivano, poiché brucia un mega deposito di quasi 200 auto da rottamare, fumo nerissimo in cielo visibile da diversi km. Mi precipito col mio scooter vecchio e impolverato, sento e vedo le sirene dei Vigili del Fuoco in uno scenario bellico, con 40 gradi e aria afosa anche senza rogo. Mi avvicino quanto più possibile per qualche foto e video. Non so quante centinaia di copertoni sono finiti carbonizzati, ai margini del Parco Verde, non so quanti terreni agricoli e falde acquifere saranno contaminate irrimediabilmente. Fatto sta che ladeici accompagna ogni giorno della nostra esistenza. Soprattutto nel periodo caldo e nelle ...