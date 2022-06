Speculazioni sui rincari della benzina, Codacons Piemonte presenta esposto in Procura (Di lunedì 20 giugno 2022) Anche in Piemonte la magistratura dovrà intervenire sull’escalation senza sosta dei listini dei carburanti. Il Codacons, unica associazione italiana a scendere in campo con denunce penali contro il caro-benzina, ha presentato infatti un nuovo esposto alle Procure della Repubblica di tutte le provincie Piemontesi all’Antitrust chiedendo di indagare sugli abnormi rincari dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa registrati nelle ultime settimane in regione e su possibili Speculazioni in atto a danno di consumatori e imprese del Piemonte. Oggi la benzina costa oltre il 28,5% in più rispetto allo scorso anno, mentre il gasolio è rincarato di circa il 37,5% sul 2021 – spiega ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 20 giugno 2022) Anche inla magistratura dovrà intervenire sull’escalation senza sosta dei listini dei carburanti. Il, unica associazione italiana a scendere in campo con denunce penali contro il caro-, hato infatti un nuovoalle ProcureRepubblica di tutte le provinciesi all’Antitrust chiedendo di indagare sugli abnormidei prezzi die gasolio alla pompa registrati nelle ultime settimane in regione e su possibiliin atto a danno di consumatori e imprese del. Oggi lacosta oltre il 28,5% in più rispetto allo scorso anno, mentre il gasolio è rincarato di circa il 37,5% sul 2021 – spiega ...

Pubblicità

nuovasocieta : Speculazioni sui rincari della benzina, Codacons Piemonte presenta esposto in Procura - BeppeGatti : Se si volesse veramente aiutare chi non ce la fa a campare basterebbe eliminare la IVA sui generi di necessità,mett… - pittulillah : @cinnazuzuroll Boh, non mi ci stanno facendo capire niente con tutti sti leak che poi dico va bene le speculazioni… - riki01casta : @MarcoPizzocaro Ho controllato le sue affermazioni. Alle vostre speculazioni complottiste sul giubbotto a giugno, h… - CuoreEconomico : «Il gasolio incide per un 30% sui costi, ma questi sono spalmati su tonnellate di merci e le speculazioni non manca… -