Serie A, Armani e lo scudetto dell'Olimpia Milano: "La vittoria più bella" (Di lunedì 20 giugno 2022) Giorgio Armani si gode un altro successo della sua Olimpia Milano: il patron, al comando del club dal 2008, è stato il primo a scendere sul parquet dopo la sirena finale di Gara 6, che ha sancito il ritorno del tricolore sul petto dei... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 giugno 2022) Giorgiosi gode un altro successoa sua: il patron, al comando del club dal 2008, è stato il primo a scendere sul parquet dopo la sirena finale di Gara 6, che ha sancito il ritorno del tricolore sul petto dei...

Pubblicità

GiovanniLamorte : RT @Italbasket: Congratulazioni all'Olimpia A|X Armani Exchange Milano per la vittoria del 2??9??esimo scudetto ?? Un applauso anche alla V… - ColucciLc : RT @Italbasket: Congratulazioni all'Olimpia A|X Armani Exchange Milano per la vittoria del 2??9??esimo scudetto ?? Un applauso anche alla V… - SiccardiCarlo : RT @Italbasket: Congratulazioni all'Olimpia A|X Armani Exchange Milano per la vittoria del 2??9??esimo scudetto ?? Un applauso anche alla V… - nightinsport : RT @paoloangeloRF: Evvai #milano batte nettamente Bologna in gara sei vince dopo 4 anni lo scudetto n29’se non erro . Emozionante e bella s… - nightinsport : RT @BetclicItalia: ?? #LBAFinal2022: #Milano è campione d'Italia! Gara-6 senza storia: l'#Olimpia domina la #VirtusBologna e chiude la seri… -