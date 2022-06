(Di lunedì 20 giugno 2022) Iniziato il Tour estivo per la Nazionale italiana dial maschile. Gli azzurri sono in raduno a Pergine Valsugana e giocheranno nelle prossime settimane tre Test Match con Portogallo, Romania e Georgia. Il commento sui canali Fededel commissario tecnico: “Per molti atleti, 26 su 33, è il primo tour. Ed è il primo per noi dopo 4 anni. Ma per noi è soprattutto l’opportunità di continuare la strada intrapresa proprio qui, a Pergine Valsugana, un anno fa”. Prosegue: “In un tour, gli spostamenti incidono in modo più rilevante sulla quotidianità, ma per il resto il nostro obiettivo è costruire sulle fondamenta che abbiamo posto con il Sei Nazioni. Molti considerano la vittoria di Cardiff inaspettata, ma se ripenso alla crescita che abbiamo avuto in molte aree del nostro gioco credo che i ...

Pubblicità

OA Sport

Tre mesi dopo la vittoria di Cardiff, nella giornata conclusiva del Guinness Sei Nazioni,Crowley non ha cambiato approccio. Il CT neozelandese dell'Italia, a pochi giorni dalla partenza per ...Tre mesi dopo la vittoria di Cardiff, nella giornata conclusiva del Guinness Sei Nazioni,... sta lottando per un posto ai Mondiali, e vorrà dimostrare di meritare il palcoscenico della... Rugby, Kieran Crowley: "Pensiamo una partita per volta, progressi costanti" Iniziato il Tour estivo per la Nazionale italiana di rugby al maschile. Gli azzurri sono in raduno a Pergine Valsugana e giocheranno nelle prossime settimane tre Test Match con Portogallo, Romania e G ...Kieran Crowley, ct dell’Italia di rugby, ha parlato a pochi giorni dalla partenza per Lisbona. Nella giornata di sabato andrà in scena il primo test estivo contro i padroni di casa del Portogallo.