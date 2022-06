Pistoia, reddito di cittadinanza a una banda di spacciatori: 50 denunciati. Una famiglia incassava un doppio assegno (Di lunedì 20 giugno 2022) La Guardia di finanza ha denunciato 50 persone perché hanno percepito il reddito di cittadinanza, nonostante non ne avessero diritto, per un importo totale di 406.553 euro. La maggior parte di loro faceva parte di una banda di spacciatori. Secondo la Finanza, erano «accomunati dal fatto di essere destinatari della stessa ordinanza di custodia cautelare in materia di traffico di stupefacenti». Le persone denunciate non avevano dichiarato di essere sottoposte a misure cautelari o di avere familiari nelle medesime condizioni, né alla presentazione della richiesta del reddito di cittadinanza, né durante il periodo in cui beneficiavano dell’assegno. Una di loro era agli arresti per reati quali sfruttamento della prostituzione minorile e tratta di schiavi. Una ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) La Guardia di finanza ha denunciato 50 persone perché hanno percepito ildi, nonostante non ne avessero diritto, per un importo totale di 406.553 euro. La maggior parte di loro faceva parte di unadi. Secondo la Finanza, erano «accomunati dal fatto di essere destinatari della stessa ordinanza di custodia cautelare in materia di traffico di stupefacenti». Le persone denunciate non avevano dichiarato di essere sottoposte a misure cautelari o di avere familiari nelle medesime condizioni, né alla presentazione della richiesta deldi, né durante il periodo in cui beneficiavano dell’. Una di loro era agli arresti per reati quali sfruttamento della prostituzione minorile e tratta di schiavi. Una ...

