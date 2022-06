Perché il Salento è invaso dalle meduse e quali sono i rischi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 giugno 2022) Negli ultimi giorni le coste ioniche delinvaseed è quindi impossibile fare il bagno. A segnalarloi numerosi turisti che stanno soggiornando in Puglia. E stato quindi lanciato l’allarme per la fastidiosa presenza della “Pelagia noctiluca”, questo il nome scientifico della cosiddetta medusa luminosa. Secondo il parere degli esperti si tratta di un fenomeno ciclico che con il mutare delle correnti potrebbe però scomparire nel breve periodo. Le cause della presenza delleIl proliferare della “Pelagia noctiluca” è da ricercarsi nell’insolito innalzamento della temperatura dell’acqua dell’ultimo periodo. Il problema delle temperature al di sopra delle medie stagionali si sta registrando quest’anno in tutto il Mar Mediterraneo. Un altro fattore che sta ...