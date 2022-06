Mondiali di nuoto | Ceccon | oro e record del mondo nei 100 dorso Podio più alto anche per una fantastica Pilato nei 100 rana

(Di lunedì 20 giugno 2022) L’atleta romano ha migliorato un primato che resisteva dal 2016: «Non mi aspettavo questo tempo, ma oggi non avevo rivali», per Benedetta una vittoria in rimonta sulle rivali

Pubblicità

sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - repubblica : Mondiali di nuoto, Nicolo' Martinenghi vince l'oro nei 100 metri rana - VVezzali : Dopo #Berrettini nel #tennis??, #Raffaeli nella #ginnasticaritmica ???????, la domenica si tinge sempre più di azzurro… - stefanelli_94 : RT @gippu1: A Budapest giornata gloriosa per il nostro sport. Chi ha la mia età ricorderà i tristi Mondiali/Olimpiadi di #nuoto anni 90 in… - POneda : RT @sportface2016: +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA RISCRI… -

Niente da fare per Simona Quadarella nella finale dei 1500 stile libero aidi. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) l'azzurra ha deluso le aspettative e ha chiuso in quinta posizione con una distanza abissale dalle prime posizioni (16:03.84 il suo tempo). L'...Nicolò Martinenghi continua a mostrare una grandissima forma aidi. A Budapest l'italiano classe 1999 vince la sua semifinale nei 50 rana ed entra in finale con il miglior tempo complessivo (26.56). Domani l'appuntamento è per le ore 19:11. Con lui ...Thomas Ceccon conquista la medaglia d'oro con il record del mondo nella finale dei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto a Budapest. "Non so, devo ancora realizzare, 51''60 è tanta roba ...BUDAPEST (UNGHERIA) - Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri rana femminili ai Mondiali di nuoto a Budapest.