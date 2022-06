Mezza città venne data alle fiamme e distrutta dai saccheggi: sta per accadere anche qui! (Di lunedì 20 giugno 2022) Si dice che potrebbe accadere presto anche nelle nostre città, perché i presupposti ci sono tutti! Ma come reagirebbe la maggior parte di noi di fronte a un evento del genere? Meglio prepararsi per tempo. È una delle città più popolate al mondo, quindi possiamo solo immaginare in quale caos si siano trovati i cittadini in quel frangente. Un caos in cui potremmo presto trovarci in mezzo anche noi! Gli incendi a New York nel 1977 – (focus) – curiosauro.itUna città sotto assedio Siamo nel 1977 a New York, una città al tempo dove la violenza, soprattutto sulle strade, era all’ordine del giorno. La malavita era potentissima, le gang rivali erano tante, e la gente si ammazzava per strada senza problemi. Le cronache raccontano anche di un tizio che uccideva ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 20 giugno 2022) Si dice che potrebbeprestonelle nostre, perché i presupposti ci sono tutti! Ma come reagirebbe la maggior parte di noi di fronte a un evento del genere? Meglio prepararsi per tempo. È una dellepiù popolate al mondo, quindi possiamo solo immaginare in quale caos si siano trovati i cittadini in quel frangente. Un caos in cui potremmo presto trovarci in mezzonoi! Gli incendi a New York nel 1977 – (focus) – curiosauro.itUnasotto assedio Siamo nel 1977 a New York, unaal tempo dove la violenza, soprattutto sulle strade, era all’ordine del giorno. La malavita era potentissima, le gang rivali erano tante, e la gente si ammazzava per strada senza problemi. Le cronache raccontanodi un tizio che uccideva ...

Pubblicità

BernardShakey11 : RT @tg2rai: #Caldo e #siccità in mezza #Europa. In #Spagna emergenza incendi nel nord est. In #Italia fiumi e laghi in secca, colture a ris… - LaicSempre : Eh che ve lo dico a fare???? Baru ha messo le tongs della griglia nella presa per sbaglio e ha mandato in blackout me… - mik__ka : @jerryscottismo @sostenibile_2 Che coppa gioca il ManUn? Al di là di tutto, tra decreto crescita e sponsor si potre… - stenric56 : RT @doctor_milano: Basta mezza giornata a #Roma per capire che la più bella città del mondo da sola non ce la può più fare. Basta politica.… - MariaLu91149151 : RT @doctor_milano: Basta mezza giornata a #Roma per capire che la più bella città del mondo da sola non ce la può più fare. Basta politica.… -

Francavilla Fontana, presentati i principali eventi dell'estate 2022 ... da Il tuo ricordo a Spaccacuore, e ancora Le Abbagnale, Pixel, Le mie parole, Mezza Bugia, Psyco, ...Dal 13 al 15 settembre la Festa Patronale finalmente tornerà nelle strade e nelle piazze della Città. 'Roma invasa da monopattini trappola mortale', denuncia della Cnn ... si muove - riporta la tv Usa - con il suo bastone da passeggio intorno a una mezza dozzina di monopattini che disseminano il marciapiede vicino al suo ufficio nel centro della città". "Il primo ... L'Unione Sarda.it ... da Il tuo ricordo a Spaccacuore, e ancora Le Abbagnale, Pixel, Le mie parole,Bugia, Psyco, ...Dal 13 al 15 settembre la Festa Patronale finalmente tornerà nelle strade e nelle piazze della... si muove - riporta la tv Usa - con il suo bastone da passeggio intorno a unadozzina di monopattini che disseminano il marciapiede vicino al suo ufficio nel centro della". "Il primo ... Nuoro, guasto alla condotta: mezza città senz'acqua