Macron governerà | ma anche in Francia cresce il bipopulismo

(Di lunedì 20 giugno 2022) Sconfitta secca per Emmanuelche perde la maggioranza assoluta nella Assemblée Nationale passando con la sua Ensemble da 314 a solo 246 seggi, una maggioranza relativa. Sconfitta politica, nonostante l’indubbio successo elettorale,per Jean Luc Mélenchon che si ferma con la sua Nupes a soli 142 seggi: un balzo in avanti netto della sinistra unita che però lo consegna al ruolo di principale forza di opposizione, mentre ambiva con sicumera alla maggioranza assoluta, e quindi al governo. Vittoria indubitabile per Marine Le Pen che passa da 8 a ben 89 seggi nei 200 ballottaggi in cui il suo Rassemblement National è stato presente. Ridimensionati e più che dimezzati i neo gollisti di Les Républicains che passano da 135 a 64 seggi ma che ottengono per una paradossale eterogenesi dei fini un enorme dividendo politico: senza i loro indispensabili ...