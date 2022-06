L’Inter così rischia di perdere Dybala: va alla rivale (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Inter vorrebbe chiudere Paulo Dybala nelle prossime ore, ma non c’è ancora un accordo definitivo: ora rischia di perderlo La società nerazzurra è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 20 giugno 2022)vorrebbe chiudere Paulonelle prossime ore, ma non c’è ancora un accordo definitivo: oradi perderlo La società nerazzurra è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

AlfredoPedulla : L’#Inter non ha una priorità #Lukaku e una terza scelta #Dybala: raccontarla così significa non conoscere la realtà… - CB_Ignoranza : 25 anni fa l'Inter acquistava dal Barcellona un certo @Ronaldo. 48 miliardi di lire, la cifra della clausola rescis… - TuttoMercatoWeb : Il Chelsea dice sì, così l'ok di Zhang c'è già: a queste cifre, l'Inter chiude per Lukaku - giomo2 : RT @linea_inter: La baciò nel momento di gioia infinita non capendo che forse era quella giusta, per la vita. E come succede spesso in amor… - ZonaBianconeri : RT @TonyTLS1900: Affare #Lukaku L'Inter farebbe un grande affare dopo averlo venduto a peso d'oro un anno fà .Così come la #Juventus con #… -