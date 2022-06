La Talpa pronta a tornare in tv: ecco dove e quando potrebbe andare in onda (Di lunedì 20 giugno 2022) Nuove indiscrezioni circolano in merito a La Talpa, programma di successo andato in onda per tre stagioni e poi cancellato dal palinsesto Mediaset. Quest’anno però il reality show dovrebbe tornare sul grande schermo con nuove novità. TVBlog ha anticipato alcune indiscrezioni, rivelando anche la possibilità che un altro reality possa essere trasmesso nello stesso periodo: Secondo quanto apprende TvBlog la Talpa tornerebbe in onda nella prossima stagione tv di Canale 5 ma attenzione e qui sarebbe la novità, non al posto dell’Isola dei famosi, ma insieme al reality condotto da Ilary Blasi. Per la prossima primavera dunque potremmo vedere in onda Isola e Talpa contemporaneamente, magari la prima per esempio di lunedì e la seconda di giovedì o di venerdì, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 giugno 2022) Nuove indiscrezioni circolano in merito a La, programma di successo andato inper tre stagioni e poi cancellato dal palinsesto Mediaset. Quest’anno però il reality show dovrebbesul grande schermo con nuove novità. TVBlog ha anticipato alcune indiscrezioni, rivelando anche la possibilità che un altro reality possa essere trasmesso nello stesso periodo: Secondo quanto apprende TvBlog latornerebbe innella prossima stagione tv di Canale 5 ma attenzione e qui sarebbe la novità, non al posto dell’Isola dei famosi, ma insieme al reality condotto da Ilary Blasi. Per la prossima primavera dunque potremmo vedere inIsola econtemporaneamente, magari la prima per esempio di lunedì e la secdi giovedì o di venerdì, ...

