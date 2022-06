Gnonto prepara gli esami di maturità: “Difficili come l’esame di Mancini” (Di lunedì 20 giugno 2022) “È un’emozione grandissima tornare qua, ho rivisto tanti ragazzi che vedevo da bambini. È qualcosa di incredibile per me. l’esame di Mancini è stato difficile ma quello di maturità sarà altrettanto. Ora sono concentrato soprattutto su quello, cercherò di dare il massimo anche lì e spero di riuscire a superarlo. La scuola è un valore molto importante sia per me che per la mia famiglia: i miei genitori hanno sempre cercato di spingermi e di farmi andare avanti negli studi. Ora sono alla fine di questo percorso, cercherò di finire al meglio e poi se avrò l’opportunità proverò a continuare”. Lo ha detto Wilfried Gnonto in un’intervista a Sky Sport a pochi giorni dai suoi esami di maturità che arriveranno addirittura dopo l’esordio e il gol con la maglia della Nazionale: “Sono cambiate ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) “È un’emozione grandissima tornare qua, ho rivisto tanti ragazzi che vedevo da bambini. È qualcosa di incredibile per me.diè stato difficile ma quello disarà altrettanto. Ora sono concentrato soprattutto su quello, cercherò di dare il massimo anche lì e spero di riuscire a superarlo. La scuola è un valore molto importante sia per me che per la mia famiglia: i miei genitori hanno sempre cercato di spingermi e di farmi andare avanti negli studi. Ora sono alla fine di questo percorso, cercherò di finire al meglio e poi se avrò l’opportunità proverò a continuare”. Lo ha detto Wilfriedin un’intervista a Sky Sport a pochi giorni dai suoidiche arriveranno addirittura dopo l’esordio e il gol con la maglia della Nazionale: “Sono cambiate ...

