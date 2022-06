Fiorentina, Callejon ai saluti: è pronto a tornare in Spagna (Di lunedì 20 giugno 2022) Josè Callejon ai saluti con la Fiorentina: l’attaccante spagnolo è pronto a fare ritorno in Liga dopo due anni con i viola Come riferito da La Nazione, Josè Callejon è pronto a salutare la Fiorentina dopo due stagioni passate con indosso la maglia viola. L’attaccante spagnolo è pronto a fare ritorno in Liga dopo quasi dieci anni, dove firmerà un biennale con il Getafe. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Josèaicon la: l’attaccante spagnolo èa fare ritorno in Liga dopo due anni con i viola Come riferito da La Nazione, Josèa salutare ladopo due stagioni passate con indosso la maglia viola. L’attaccante spagnolo èa fare ritorno in Liga dopo quasi dieci anni, dove firmerà un biennale con il Getafe. L'articolo proviene da Calcio News 24.

