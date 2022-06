F1, Verstappen vince in Canada, Sainz secondo. Leclerc rimonta: quinto (Di lunedì 20 giugno 2022) Ci voleva un segnale di vita, per una Ferrari uscita malissimo dalle ultime tappe stagionali. Segnale che puntualmente è arrivato dal lontano Canada, dove a Verstappen, sei vittorie su 9 gran premi, è ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 giugno 2022) Ci voleva un segnale di vita, per una Ferrari uscita malissimo dalle ultime tappe stagionali. Segnale che puntualmente è arrivato dal lontano, dove a, sei vittorie su 9 gran premi, è ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? Ultimo giro al cardiopalma ?? Verstappen tiene dietro Sainz e vince in Canada I risultati ?… - sportmediaset : Verstappen trionfa davanti a un super Sainz. Leclerc 5° in rimonta #F1 #CanadianGP - sportface2016 : +++Un fantastico Max #Verstappen vince davanti ad un grande Carlos #Sainz, terzo #Hamilton. Rimonta #Leclerc, è quinto+++ - ilfoglio_it : A Montreal Sainz ci ha creduto ma il vero attacco alla Red Bull non c'è stato. Ora il gap tra il campione del mondo… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Verstappen vince il Gp del Canada. Sainz splendido secondo, anche Hamilton sul podio. Leclerc parte in ultima fila e arriva… -