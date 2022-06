È allarme siccità. Oggi ci sarà un vertice tra ministeri (Di lunedì 20 giugno 2022) “La situazione è delicata, presto ci aggiorneremo a livello politico” ha annunciato il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, a proposito dell’emergenza siccità. “Oggi – ha aggiunto – ci sarà un importante incontro tra i capi di gabinetto di tutti i ministeri coinvolti: Mipaaf, Mite, Mef, Affari Regionali. Poi ci aggiorneremo a livello politico, la situazione è delicata”. siccità, sono diverse le Regioni pronte a dichiarare lo stato di calamità naturale Proseguire con l’irrigazione, nonostante la situazione sia da “semaforo rosso”. È l’indicazione che arriva, invece, dall’osservatorio sul Po riunitosi in mattinata per affrontare l’emergenza siccità. Si pensa, in particolare, a un provvedimento transitorio per equilibrare l’uso dell’acqua rimasta: diminuire i prelievi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) “La situazione è delicata, presto ci aggiorneremo a livello politico” ha annunciato il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, a proposito dell’emergenza. “– ha aggiunto – ciun importante incontro tra i capi di gabinetto di tutti icoinvolti: Mipaaf, Mite, Mef, Affari Regionali. Poi ci aggiorneremo a livello politico, la situazione è delicata”., sono diverse le Regioni pronte a dichiarare lo stato di calamità naturale Proseguire con l’irrigazione, nonostante la situazione sia da “semaforo rosso”. È l’indicazione che arriva, invece, dall’osservatorio sul Po riunitosi in mattinata per affrontare l’emergenza. Si pensa, in particolare, a un provvedimento transitorio per equilibrare l’uso dell’acqua rimasta: diminuire i prelievi ...

