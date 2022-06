Cgil Lazio: 32% cittadini non riesce a fare esami con priorità B (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma – “Nel Lazio il 32% dei cittadini non riesce a effettuare un esame diagnostico con priorità B entro i 10 giorni previsti dalla legge. Una situazione in peggioramento, come dimostrano i dati dell’ultimo mese, caratterizzata da forti disuguaglianze territoriali nella garanzia del diritto alle cure, con una variazione di 16 punti percentuali tra la Asl di Rieti e la Asl Roma 4. Un dato tuttavia parziale perché nell’ultimo anno il 13% della popoLazione ha rinunciato a curarsi a causa di problemi economici o per difficoltà nell’accesso, a cui si aggiungono coloro che rinunciano per la mancata erogazione delle prestazioni in tempi utili”. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. “Chiediamo investimenti per potenziare i servizi pubblici, aumentare il personale, la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma – “Nelil 32% deinona effettuare un esame diagnostico conB entro i 10 giorni previsti dalla legge. Una situazione in peggioramento, come dimostrano i dati dell’ultimo mese, caratterizzata da forti disuguaglianze territoriali nella garanzia del diritto alle cure, con una variazione di 16 punti percentuali tra la Asl di Rieti e la Asl Roma 4. Un dato tuttavia parziale perché nell’ultimo anno il 13% della popone ha rinunciato a curarsi a causa di problemi economici o per difficoltà nell’accesso, a cui si aggiungono coloro che rinunciano per la mancata erogazione delle prestazioni in tempi utili”. Così, in una nota, ladi Roma e del. “Chiediamo investimenti per potenziare i servizi pubblici, aumentare il personale, la ...

Pubblicità

Violett11315738 : @AntonioLaurenzi @CarovillanoR @robertorao La Lazio non deve dissociarsi da nulla, il problema sono gli pseudogiorn… - FLC_CGIL_Lazio : ??#Istat in sciopero: iniziato il primo presidio. ??In Piazza dell'Esquilino, a Roma, per dire NO alla 3-I SpA e ch… - FLC_CGIL_Lazio : RT @cgilnazionale: “Una vera lotta per aumentare i #salari, una vera lotta per combattere la #precarietà, una vera lotta per estendere i #d… - FLC_CGIL_Lazio : RT @cgilnazionale: “Bassi #salari e #precarietà stanno insieme. Questo perché la competitività del nostro Paese non è stata giocata sull’in… - FLC_CGIL_Lazio : RT @FLCCGIL: ?? PACE, LAVORO, GIUSTIZIA SOCIALE, DEMOCRAZIA CAMMINANO INSIEME Samantha, maestra di scuola dell'infanzia, delegata FLC CGIL:… -