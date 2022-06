Caronte | caldo | afa e siccità | cosa dice il meteorologo

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Ilperdurerà ancora sull’Italia, temporali, ma non risolutivi, sono previsti sulle Alpi occidentali, ma molto circoscritti e non porteranno grande refrigerio. Le estati così calde, con temperature che sfiorano anche i 40 gradi sono ormai un trend consolidato. Secondo quanto riferito all’Adnkronos dalAntonio Sanò di IlMeteo.it, “la situazione questa settimana, come nelle prossime due settimane è diestivo perché si sta espandendo l’ennesimo anticiclone Africano, battezzato ‘’, che ormai sta caratterizzando questa prima parte dell’estate”. “Di fatto negli ultimi anni questo anticiclone ha fatto la parte del leone – ha aggiunto Sanò – contrariamente a quanto avveniva normalmente con l’anticiclone delle Azzorre, oceanico, che porta unmeno intenso. ...

