Benzina e diesel, oggi prezzi ancora in aumento (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Benzina e diesel, ancora rialzi dei prezzi per la giornata di oggi. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso venerdì in discesa, in particolare sulla Benzina, nel fine settimana non si sono registrati nuovi movimenti sui prezzi raccomandati dei carburanti ma, assorbendo la coda dei rialzi della scorsa settimana, i prezzi alla pompa risultano tuttavia in aumento, soprattutto sul diesel. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 19 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della Benzina in modalità self è 2,075 euro/litro (2,069 il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) –rialzi deiper la giornata di. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso venerdì in discesa, in particolare sulla, nel fine settimana non si sono registrati nuovi movimenti suiraccomandati dei carburanti ma, assorbendo la coda dei rialzi della scorsa settimana, ialla pompa risultano tuttavia in, soprattutto sul. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise aggiornati alle 8 di ieri 19 giugno, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 2,075 euro/litro (2,069 il ...

