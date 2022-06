Aurélien come la mamma Carla Bruni: sfila per Versace 30 anni dopo (Di lunedì 20 giugno 2022) Ci sono talenti e passioni che vengono ereditati e trasmessi da madre in figlio. E, a distanza di anni, le nuove generazioni della moda seguono le orme dei celebri genitori. Così è stato per Aurélien Enthoven: il primogenito di Carla Bruni, nato nel 2001 dall’amore con il professore di filosofia Raphaël Enthoven, che compie oggi 21 anni. E ha già ricevuto un regalo di tutto rispetto: il suo debutto in passerella come modello di Versace. Alla Milano Fashion Week Uomo SS2023, il figlio d’arte ha preso il posto occupato dalla madre 30 anni fa. Incarnando alla perfezione il detto: buon sangue non mente. Carla Bruni sfila per Versace nel 1992: 30 anni dopo ... Leggi su amica (Di lunedì 20 giugno 2022) Ci sono talenti e passioni che vengono ereditati e trasmessi da madre in figlio. E, a distanza di, le nuove generazioni della moda seguono le orme dei celebri genitori. Così è stato perEnthoven: il primogenito di, nato nel 2001 dall’amore con il professore di filosofia Raphaël Enthoven, che compie oggi 21. E ha già ricevuto un regalo di tutto rispetto: il suo debutto in passerellamodello di. Alla Milano Fashion Week Uomo SS2023, il figlio d’arte ha preso il posto occupato dalla madre 30fa. Incarnando alla perfezione il detto: buon sangue non mente.pernel 1992: 30...

