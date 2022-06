Alessandro Basciano al centro della polemica Selvaggia Roma | “Fa un po’ pena”

(Di lunedì 20 giugno 2022) Qualche giorno fa, Clementina Deriu ha mosso delle pesanti accuse nei confronti disu Instagram. Non ha mai citato il suo nome, ma era evidente stesse parlando di lui. Secondo la donna, l’ex gieffino non sarebbe un buon padre per suo figlio.ha deciso di tornare sull’argomento scrivendo un lungo messaggio sui social network. Ha usato la sua storia personale per supportare la critica ad. Potrebbe interessarti: L’ex disi scaglia contro di lui: “Con quale coraggio?”ancora sotto i riflettori:lo critica apertamente, per ora, ha preferito ...

... del Gf vip 6 la coppiae Sophie Codegoni per lui sono 'matti e simpatici', con Soleil Sorge non ha 'alcun rapporto, purtroppo', dopo il triangolo amoroso che lei ha vissuto e poi ...Dopo le recenti dichiarazioni di Clementina Deriu , ex compagna di, madre di suo figlio Nicolò, anche Selvaggia Roma , ex protagonista della quinta edizione della quinta edizione del Grande Fratello Vip ed ex protagonista di Temptation Island nel ...Su Instagram, Selvaggia Roma ha lanciato una frecciatina ad Alessandro Basciano: 'Chi mette al mondo figli come pacchi regalo, fa vergogna' ...Dopo il recente attacco dell'ex fidanzata Clementina Deriu nei confronti di Alessandro Basciano, arriva quello di Selvaggia Roma. L'ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip sotto a ...