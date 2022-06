Venditti e De Gregori | il primo tour insieme parte da Roma | ' È passato del tempo | ma è bellissimo'

(Di domenica 19 giugno 2022) 'Partirono in due ed erano abbastanza'. Un pianoforte, quello di. E una chitarra, quella di De. E per due come loro non è mai abbastanza. Li hanno applauditi in 44 mila stasera allo ...

Pubblicità

RadioItalia : De Gregori dirige il pubblico dello Stadio Olimpico su “La donna cannone”! Due veri maestri! @Venditti… - RadioItalia : Lucio ?? Il tributo di Venditti e De Gregori a Lucio Dalla. #vendittidegregori #radioufficiale @Venditti… - viveresorrider : RT @RadioItalia: De Gregori dirige il pubblico dello Stadio Olimpico su “La donna cannone”! Due veri maestri! @Venditti @fdegregori #vend… - Robbi_Bo : RT @RadioItalia: Lucio ?? Il tributo di Venditti e De Gregori a Lucio Dalla. #vendittidegregori #radioufficiale @Venditti @fdegregori @of… - jmarzola1 : RT @Corriere: Venditti e De Gregori, festa per 44mila all’Olimpico di Roma: «Insieme senza nostalgie» -

e De, a Roma la prima tappa del tour: 'È passato del tempo. Ma è bellissimo' Venti date (con 114mila biglietti venduti a oggi), più la seconda aggiunta all'Arena di Verona (5 ottobre)...Dopo due anni di attesa finalmente il concerto die DeAll'olimpico Video: Francesco Iovine/Ag. Toiati“Partirono in due ed erano abbastanza”. Un pianoforte, quello di Venditti. E una chitarra, quella di De Gregori. E per due come loro non è mai abbastanza. Li hanno applauditi in ...A 50 anni dal loro unico album in coppia - “Theorius Campus”, i due artisti partono da Roma con il tour, scambiandosi i rispettivi brani di successo. E via di karaoke con “Grazie Roma” e “Generale” ...