Union vs River Plate: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 19 giugno 2022) Fresco di aver ottenuto la prima vittoria stagionale, domenica 19 giugno l’Union accoglie il River Plate all’Estadio 15 de Abril nel quarto round della Primera Division. I Los Millonarios, d’altra parte, non sono riusciti a vincere le prime tre uscite per la prima volta dal 2018 e cercheranno di porre fine a questa brutta corsa. Il calcio di inizio di Union vs River Plate è previsto alle 23 ora italiana Prepartita Union vs River Plate: a che punto sono le due squadre? Union L’Unione ha avviato la campagna della Primera Division mercoledì scorso quando ha ottenuto una vittoria per 2-1 sul Barracas Central all’Estadio Islas Malvinas. In una gara ricca di azione, Jonathan Alvez ed Emanuel Britez ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 19 giugno 2022) Fresco di aver ottenuto la prima vittoria stagionale, domenica 19 giugno l’accoglie ilall’Estadio 15 de Abril nel quarto round della Primera Division. I Los Millonarios, d’altra parte, non sono riusciti a vincere le prime tre uscite per la prima volta dal 2018 e cercheranno di porre fine a questa brutta corsa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 23 ora italiana Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?L’e ha avviato la campagna della Primera Division mercoledì scorso quando ha ottenuto una vittoria per 2-1 sul Barracas Central all’Estadio Islas Malvinas. In una gara ricca di azione, Jonathan Alvez ed Emanuel Britez ...

periodicodaily : Union vs River Plate: pronostico e possibili formazioni #PrimeraDivision #argentina #19giugno - InferioresArg10 : #InferioresAFA #LigaProfesional River-Union 4ta 1 a 1 5ta 2 a 1 6ta 0 a 0 Union-River 7ma 0 a 2 8va 0 a 3 9na 1 a 4 - infobetting : Union de Santa Fe-River Plate (domenica 19 giugno, ore 23): formazioni, quote, pronostici - waterbot_h2o : RT @CalcioArg: ?? Dopo un'assenza di oltre due mesi per infortunio ritorna Juanfer #Quintero a disposizione di #Gallardo! (Unión-#River, d… - CalcioArg : ?? Dopo un'assenza di oltre due mesi per infortunio ritorna Juanfer #Quintero a disposizione di #Gallardo! (Unión-… -