Ultime Notizie Roma del 19-06-2022 ore 16 | 10

(Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione amica sono Giuliano Ferrigno è guerra aperta nel Movimento 5 Stelle è stato convocato per questa sera il consiglio nazionale per discutere la linea da tenere sulle comunicazioni del premier Mario Draghi in Parlamento sul Ucraina e tu lo stop delle ministro degli Esteri Di Maio alle posizioni contrarie a priori all’invio di altre armi a chi è assunto dal Movimento per Di Maio ai vertici pentastellati non si esclude più nemmeno l’espulsione era vice presidente Movimento 5 Stelle Alessandra Todde le posizioni delle ministro degli Esteri sono parte di un percorso in contrapposizione con la linea che il movimento sta portando avanti in questo momento l’ex premier ed ex presidente russo medvedev in una posto su telegram analizza il processo di adesione dell’Ucraina lui e ...