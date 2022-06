UFFICIALE Liverpool | arriva Ramsay dall’Aberdeen | il comunicato

(Di domenica 19 giugno 2022) Ilha ufficializzato l’arrivo in Inghilterradi Calvin: ilAttraverso un, ilha annunciato l’arrivo in Reds di Calvin Ramsey terzino destre dell’Aberdeen. IL– «IlFC ha completato l’acquisto del nazionale scozzese Under 21 Calvin, soggetto ad autorizzazione internazionale. Il terzino destro si unisce ai Reds con un contratto a lungo termine dopo aver superato le visite mediche e aver finalizzato il trasferimento all’AXA Training Center.è passato alle giovanili dell’Aberdeen per fare il suo debutto da senior a marzo 2021 e se ne va dopo aver giocato ...

