Tutte contro Chiara Nasti, lei si sfoga: “Non prendo in giro nessuno, portate rispetto” (Di domenica 19 giugno 2022) Chiara Nasti da giorni è al centro delle critiche dopo alcune esternazioni ma lei replica: “non prendo in giro nessuno, portate rispetto” Un lungo post per sfogarsi dopo le critiche ricevute. Chiara Nasti, influencer e imprenditrice incinta di cinque mesi, compagna del calciatore Mattia Zaccagni, non ci sta e replica: “Dietro la mia ironia si nasconde una ragazza che non ha paura di dire sempre la verità”. Poi ha proseguito: “Una volta e per sempre, sono quotidianamente attaccata da persone che cercano consensi, likes e articoli di giornale, fingendo umiltà e cultura”. Lo sfogo dell’influencer “Potrei come tante far finta di essere una ragazza perfetta, ma non mi vendo e svendo come una pagliaccia qualunque. Ho una ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 giugno 2022)da giorni è al centro delle critiche dopo alcune esternazioni ma lei replica: “nonin” Un lungo post perrsi dopo le critiche ricevute., influencer e imprenditrice incinta di cinque mesi, compagna del calciatore Mattia Zaccagni, non ci sta e replica: “Dietro la mia ironia si nasconde una ragazza che non ha paura di dire sempre la verità”. Poi ha proseguito: “Una volta e per sempre, sono quotidianamente attaccata da persone che cercano consensi, likes e articoli di giornale, fingendo umiltà e cultura”. Lo sfogo dell’influencer “Potrei come tante far finta di essere una ragazza perfetta, ma non mi vendo e svendo come una pagliaccia qualunque. Ho una ...

Pubblicità

IlContiAndrea : “Una, Nessuna, Centomila”, il concerto-evento contro la violenza sulle donne: raccolti 2 milioni per i centri anti-… - _Nico_Piro_ : Come già detto sono contrario a tutte le manipolazioni della conversazione pubblica, qualsiasi sia l'origine, mi ch… - giulio_gaetano : @AlfredoPedulla Ho visto che tanti scrivono il perché oltre agli spagnoli altri non protestano contro questa situaz… - maurogab1 : RT @giorgia61233188: Ma ma ma vero che il #CecchiPaone non si è sierato????nooooo daiiiii con tutte le caxxate che ha sparato in ogni luogo… - AlsoliCinzia : RT @velocevolo: E stupisco che ancora al mondo sian gli alberi e l’acque, tutte le cose buone della terra Camillo Sbarbaro Giornata mond… -