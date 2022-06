Svizzera: caldo record, temperature da 'notte tropicale' (Di domenica 19 giugno 2022) Berna, 19 giu. (Adnkronos/Ats) - Numerose località della Svizzera hanno alle spalle una notte tropicale, ossia con temperature di 20 gradi e oltre. Le regioni più colpite sono state quelle in cui soffiava il vento del favonio, ha indicato Srf Meteo su Twitter. Alle 04.20 la colonnina di mercurio segnava ancora ben 28,0 gradi a Gersau (Svitto), 27,3 ad Altdorf (Uri), 26,3 a Oberriet/Kriessern (San Gallo) e 26,2 a Evionnaz (Vallese). Stando a MeteoNews ieri sera alle 22.00 si sfioravano ancora i 30 gradi a Basilea e Ginevra. Oggi le temperature massime dovrebbero situarsi tra i 32 e i 36 gradi. Secondo Srf Meteo non è nemmeno escluso che nel pomeriggio venga superata la soglia di 37 gradi, cosa che rappresenterebbe un nuovo record per un mese di giugno. Anche nei prossimi giorni sono ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Berna, 19 giu. (Adnkronos/Ats) - Numerose località dellahanno alle spalle una, ossia condi 20 gradi e oltre. Le regioni più colpite sono state quelle in cui soffiava il vento del favonio, ha indicato Srf Meteo su Twitter. Alle 04.20 la colonnina di mercurio segnava ancora ben 28,0 gradi a Gersau (Svitto), 27,3 ad Altdorf (Uri), 26,3 a Oberriet/Kriessern (San Gallo) e 26,2 a Evionnaz (Vallese). Stando a MeteoNews ieri sera alle 22.00 si sfioravano ancora i 30 gradi a Basilea e Ginevra. Oggi lemassime dovrebbero situarsi tra i 32 e i 36 gradi. Secondo Srf Meteo non è nemmeno escluso che nel pomeriggio venga superata la soglia di 37 gradi, cosa che rappresenterebbe un nuovoper un mese di giugno. Anche nei prossimi giorni sono ...

