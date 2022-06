(Di domenica 19 giugno 2022) Per effetto di questi numeri, davvero miseri,non ha più mercato e, secondo la Gazzetta dello Sport, mister Davideproverà a rilanciare le sue quotazioni in maglia ...

Coi pitagorici, una vera e propria "comfort zone": nella stagione 2020 - 2021aveva addirittura realizzato le stesse reti di un certo Ciro Immobile, agganciandolo al 1uinto posto a 20 reti. ...La rosa va sfoltita -ad esempio dal prestito anche- e c sono troppi 'petali' in porta. Oltre a Sepe, per il quale è scattato l'obbligo di riscatto, il club granata dispone di Belec, ... Simy rientra alla Salernitana ma non ha offerte: Nicola può rilanciarlo Dopo una stagione assolutamente da dimenticare per il centravanti nigeriano che tanto bene fece a Crotone, arriva il rientro dall'esperienza di 5 mesi al Parma in B ...Tra i tanti calciatori che il direttore sportivo Walter Sabatini dovrà cedere c'è senza dubbio Simy. L'attaccante, pagato complessivamente sei milioni di euro, ha disputato ...