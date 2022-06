Repubblica: “De Laurentiis-Spalletti divergenze su scudetto e mercato. Il tecnico blocca due cessioni (Di domenica 19 giugno 2022) De Laurentiis-Spalletti divisi sullo scudetto e sul mercato. Il tecnico dice no agli addii di Koulibaly e Ospina. De Laurentiis e Spalletti hanno idee diverse sul mercato e soprattutto sullo scudetto. Anche l’aziendalismo del tecnico ha un limite. Spalletti ha sentito l’esigenza di mettere un punto sugli obiettivi del Napoli per la prossima stagione. Il tecnico è stato spiazzato dal proclama inatteso e razionalmente fuori contesto del presidente sullo scudetto. L’edizione odierna del quotidiano la Repubblica scrive: De Laurentiis-Spalletti divergenza di opinioni su scudetto e ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 giugno 2022) Dedivisi sulloe sul. Ildice no agli addii di Koulibaly e Ospina. Dehanno idee diverse sule soprattutto sullo. Anche l’aziendalismo delha un limite.ha sentito l’esigenza di mettere un punto sugli obiettivi del Napoli per la prossima stagione. Ilè stato spiazzato dal proclama inatteso e razionalmente fuori contesto del presidente sullo. L’edizione odierna del quotidiano lascrive: Dedivergenza di opinioni sue ...

Pubblicità

napolipiucom : Repubblica: 'De Laurentiis-Spalletti divergenze su scudetto e mercato. Il tecnico blocca due cessioni… - NapoliFCNews : Repubblica, Corbo: 'Ho regalato una settimana alla Spa a De Laurentiis per fargli fare un bagno di normalità'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il rapporto tra De Laurentiis e i tifosi del Napoli non è idilliaco: i motivi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il rapporto tra De Laurentiis e i tifosi del Napoli non è idilliaco: i motivi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il rapporto tra De Laurentiis e i tifosi del Napoli non è idilliaco: i motivi -