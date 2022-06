Pallanuoto, serie A2 femminile: Napoli Nuoto chiude in bellezza la regular season (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa Napoli Nuoto chiude in bellezza la regular season vincendo con merito per 21-7 sulla Lazio Nuoto arrivata a Monterusciello in formazione rimaneggiata. Le flegree chiudono così la stagione regolare con 16 vittorie e due sconfitte, prime in classifica e ora si prepareranno in vista della finale play off per la promozione in serie A1. In evidenza la prova di Anna De Magistris, autrice di 7 reti che sotto porta si mostra come al solito concreta e scaltra. Bene anche le prestazioni del capitano Simona Abbate, Zizza, Parisi, Sgrò, Rosa Micillo e Chiara Foresta, ciascuna autrice di due realizzazioni a testa. Una partita che è scivolata senza interruzioni con sprazzi anche di giocate belle e interessanti. L’inizio del match è ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLainlavincendo con merito per 21-7 sulla Lazioarrivata a Monterusciello in formazione rimaneggiata. Le flegree chiudono così la stagione regolare con 16 vittorie e due sconfitte, prime in classifica e ora si prepareranno in vista della finale play off per la promozione inA1. In evidenza la prova di Anna De Magistris, autrice di 7 reti che sotto porta si mostra come al solito concreta e scaltra. Bene anche le prestazioni del capitano Simona Abbate, Zizza, Parisi, Sgrò, Rosa Micillo e Chiara Foresta, ciascuna autrice di due realizzazioni a testa. Una partita che è scivolata senza interruzioni con sprazzi anche di giocate belle e interessanti. L’inizio del match è ...

Pubblicità

cronachelucane : PESCARA PALLANUOTO PRIMO IN CLASSIFICA - I ragazzi di Di Fulvio chiudono in testa il girone 3 della serie B -… - imperianews_it : Pallanuoto, è festa Rari Nantes Imperia! Alla 'Cascione' battuto Tuscolano 8-3 e rimane in Serie A2 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, Serie A2: l’Aktis Acquachiara piega 8-4 la Sportiva Sturla, i biancoazzurri conquistano la meritata salvezz… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, Serie A2: l’Aktis Acquachiara piega 8-4 la Sportiva Sturla, i biancoazzurri conquistano la meritata salvezz… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto, Serie A2: l’Aktis Acquachiara piega 8-4 la Sportiva Sturla, i biancoazzurri conquistano la meritata salvezz… -