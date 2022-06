MotoGp Germania, Quartararo vince davanti a Zarco e Miller (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – La Yamaha di Fabio Quartararo ha vinto il Gp di Germania di MotoGp, secondo successo consecutivo per il francese, campione in carica e sempre più leader del mondiale. Sul podio sono saliti Johann Zarco (Ducati Pramac), secondo, e Jack Miller terzo con la Ducati ufficiale. Solo quarta l’Aprilia di Aleix Espargaro in lotta fino alla fine per il podio, e quinto Luca Marini (Ducati Vr46). Peccato per la Ducati di Pecco Bagnaia caduto dopo quattro giri quando era in seconda posizione. Quartararo domina l’appuntamento del Sachsenring, soprattutto dopo l’uscita di scena di Bagnaia, e aumenta il proprio vantaggio in testa al Mondiale. La Yamaha non vinceva al Sachsenring dal 2009 con Valentino Rossi. Per Quartararo è 11esima vittoria in ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – La Yamaha di Fabioha vinto il Gp didi, secondo successo consecutivo per il francese, campione in carica e sempre più leader del mondiale. Sul podio sono saliti Johann(Ducati Pramac), secondo, e Jackterzo con la Ducati ufficiale. Solo quarta l’Aprilia di Aleix Espargaro in lotta fino alla fine per il podio, e quinto Luca Marini (Ducati Vr46). Peccato per la Ducati di Pecco Bagnaia caduto dopo quattro giri quando era in seconda posizione.domina l’appuntamento del Sachsenring, soprattutto dopo l’uscita di scena di Bagnaia, e aumenta il proprio vantaggio in testa al Mondiale. La Yamaha nonva al Sachsenring dal 2009 con Valentino Rossi. Perè 11esima vittoria in ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? ANCORA EL DIABLOOOOOOOOO ?? Che battaglia tra Aleix e Miller, Pecco out Risultati ? - SkySportMotoGP : ?? GUEVARA COME DA PRONOSTICO ?? Super Foggia guadagna punti su Garcia I risultati ? - elisaerree : RT @SkySportMotoGP: ?? Un altro successo per el Diablo ?? Doppietta francese, Pecco Outh Risultati ? - _hanie1004_ : RT @SkySportMotoGP: ?? Un altro successo per el Diablo ?? Doppietta francese, Pecco Outh Risultati ? -