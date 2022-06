MotoGP, Francesco Bagnaia: “Una caduta che non so spiegarmi, Quartararo sta facendo la differenza” (Di domenica 19 giugno 2022) E anche il GP di Germania è un ricordo nel percorso del Mondiale 2022 di MotoGP. Sull’asfalto rovente del Sachsenring si è consumato il trionfo del francese Fabio Quartararo (Yamaha) che con il successo davanti al connazionale Johann Zarco (Ducati Pramac) e all’australiano Jack Miller (Ducati Factory) ha dato un’altra spallata a questo campionato. Il transalpino, pur non in perfette condizioni fisiche, ha messo in riga tutti e soprattutto sfruttato alla grande il nuovo “zero” di Francesco Bagnaia. Pecco, infatti, è incappato in una caduta in percorrenza di curva-1 che non gli ha dato chance per rimediare. Un crash che si va ad aggiungere ad altri episodi negativi di un’annata in cui tutto o quasi sta andando storto al piemontese. Riavvolgendo il nastro, Bagnaia ha accumulato ben ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) E anche il GP di Germania è un ricordo nel percorso del Mondiale 2022 di. Sull’asfalto rovente del Sachsenring si è consumato il trionfo del francese Fabio(Yamaha) che con il successo davanti al connazionale Johann Zarco (Ducati Pramac) e all’australiano Jack Miller (Ducati Factory) ha dato un’altra spallata a questo campionato. Il transalpino, pur non in perfette condizioni fisiche, ha messo in riga tutti e soprattutto sfruttato alla grande il nuovo “zero” di. Pecco, infatti, è incappato in unain percorrenza di curva-1 che non gli ha dato chance per rimediare. Un crash che si va ad aggiungere ad altri episodi negativi di un’annata in cui tutto o quasi sta andando storto al piemontese. Riavvolgendo il nastro,ha accumulato ben ...

Pubblicità

AlePassanti : RT @OA_Sport: #MOTOGP Parole amare quelle di Pecco Bagnaia dopo l'ennesimo zero di quest'annata. L'analisi del pilota della Ducati https:… - OA_Sport : #MOTOGP Parole amare quelle di Pecco Bagnaia dopo l'ennesimo zero di quest'annata. L'analisi del pilota della Ducat… - ganikn : RT @PR_Tasikmalaya: Hasil Race MotoGP Jerman: Francesco Bagnaia Crash, Fabio Quartaro Kembali Juara - ecocomunicatori : RT @Agenzia_Ansa: Fabio Quartararo, su Yamaha, ha vinto il Gp di Germania classe MotoGp, secondo successo consecutivo per il francese sempr… - PR_Tasikmalaya : Hasil Race MotoGP Jerman: Francesco Bagnaia Crash, Fabio Quartaro Kembali Juara -