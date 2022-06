Milan, trattativa complicata per l’approdo di Asensio in rossonero (Di domenica 19 giugno 2022) Come riportato dal quotidiano AS, in questi giorni il Milan sta avendo contatti con il Real Madrid per Marco Asensio. Al momento però non ci sono sensazioni positive per la realizzazione dell’affare, per via di alcuni scogli di carattere economico. Il club spagnolo infatti chiede 40 milioni di euro per il cartellino del calciatore, con i rossoneri che si sono spinti ad offrire un massimo di 30. Inoltre c’è anche la problematica legata allo stipendio oneroso, che lo spagnolo percepisce al Real Madrid. Il Milan infatti sarebbe disposto ad arrivare fino ad un massimo di 4,5 milioni più bonus, rimanendo dunque lontano dalla cifra di 6 milioni che il giocatore guadagna attualmente. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Come riportato dal quotidiano AS, in questi giorni ilsta avendo contatti con il Real Madrid per Marco. Al momento però non ci sono sensazioni positive per la realizzazione dell’affare, per via di alcuni scogli di carattere economico. Il club spagnolo infatti chiede 40 milioni di euro per il cartellino del calciatore, con i rossoneri che si sono spinti ad offrire un massimo di 30. Inoltre c’è anche la problematica legata allo stipendio oneroso, che lo spagnolo percepisce al Real Madrid. Ilinfatti sarebbe disposto ad arrivare fino ad un massimo di 4,5 milioni più bonus, rimanendo dunque lontano dalla cifra di 6 milioni che il giocatore guadagna attualmente. SportFace.

