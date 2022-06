Mbappè non ci sta! Che risposta alla Federazione francese (Di domenica 19 giugno 2022) Botta e risposta tra Mbappè e la Federcalcio francese. Il capo della FFF Noel Le Graet ha parlato dell’idea del calciatore francese di dire addio alla Nazionale dopo gli Europei 2020. Secondo il numero 1 della Federcalcio Mbappè avrebbe avuto dei dubbi per via della mancanza di supporto dopo il rigore decisivo sbagliato. Il calciatore del PSG ha però voluto fare chiarezza e con un Tweet affermando di aver preso in considerazione l’idea di lasciare la Nazionale a causa del razzismo nei suoi confronti. Ha anche accusato Le Graet di ignorare gli abusi che sarebbero stati diretti nei suoi confronti. “Sì alla fine gli ho spiegato bene che si trattava di razzismo e non del rigore”, ha scritto. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 19 giugno 2022) Botta etrae la Federcalcio. Il capo della FFF Noel Le Graet ha parlato dell’idea del calciatoredi dire addioNazionale dopo gli Europei 2020. Secondo il numero 1 della Federcalcioavrebbe avuto dei dubbi per via della mancanza di supporto dopo il rigore decisivo sbagliato. Il calciatore del PSG ha però voluto fare chiarezza e con un Tweet affermando di aver preso in considerazione l’idea di lasciare la Nazionale a causa del razzismo nei suoi confronti. Ha anche accusato Le Graet di ignorare gli abusi che sarebbero stati diretti nei suoi confronti. “Sìfine gli ho spiegato bene che si trattava di razzismo e non del rigore”, ha scritto. L'articolo CalcioWeb.

Pubblicità

MGBasolu : RT @Gianpaolo_5: @teastaferm @omnis16 @BabyYodler @MGBasolu È stato preso per tanti motivi, non solo legati al campo. Non esiste un calciat… - Salvato85481559 : @FBiasin Non rinuncerei a Skriniar neanche per mbappe… è una questione di attaccamento alla maglia! - LautaroFCIM : @Maldi___ @luchino_____ apposta. Io non lo bollo come scarso, ha tanto potenziale, però non credo sia come Mbappè c… - andreatifainter : @RomLukaku9 Può anche essere mbappe ma se non esulta come oba oba, per me se ne può andare - Gianpaolo_5 : @teastaferm @omnis16 @BabyYodler @MGBasolu È stato preso per tanti motivi, non solo legati al campo. Non esiste un… -

Cristiano Ronaldo torna davvero, trattativa avviata in Serie A Il primo è rappresentato dall'ingaggio faraonico (23 milioni di euro) percepito da Ronaldo e che non potrebbe avvalersi neanche del decreto crescita. L'altro è rappresentato dalla mancata ... Sogno Cristiano Ronaldo: la Roma ci prova, trattativa avviata I top club mondiali però non sembrano più interessati: il City ha preso Haaland, il Psg ha blindato Mbappè e in Spagna si punta ad altri profili. Così per Cr7 si sono presentate due possibilità: un ... Il primo è rappresentato dall'ingaggio faraonico (23 milioni di euro) percepito da Ronaldo e chepotrebbe avvalersi neanche del decreto crescita. L'altro è rappresentato dalla mancata ...I top club mondiali peròsembrano più interessati: il City ha preso Haaland, il Psg ha blindatoe in Spagna si punta ad altri profili. Così per Cr7 si sono presentate due possibilità: un ...