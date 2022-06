Mara Venier: Lacrime Finte? Parla Maurizio Costanzo! (Di domenica 19 giugno 2022) Mara Venier continua ad essere bersaglio dei detrattori che la accusano di essere falsa e costruita. A scendere in campo per difenderla, il nostro Maurizio Costanzo. Il giornalista ha svelato ciò che pensa della conduttrice di Domenica In e, per lei, ha avuto solo belle parole. Ecco quello che detto Maurizio Costanzo! Maurizio Costanzo prende le difese di Mara Venier Maurizio Costanzo è sceso in campo per difendere Mara Venier. Il giornalista, nella rubrica che tiene sul settimanale Nuovo, intitolata ‘Le pagelle Tv di Costanzo‘, ha dato un bel nove alla conduttrice di Domenica In. Il marito di Maria de Filippi ha definito la zia Mara come ‘una professionista della televisione’. E non ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 19 giugno 2022)continua ad essere bersaglio dei detrattori che la accusano di essere falsa e costruita. A scendere in campo per difenderla, il nostroCostanzo. Il giornalista ha svelato ciò che pensa della conduttrice di Domenica In e, per lei, ha avuto solo belle parole. Ecco quello che dettoCostanzo prende le difese diCostanzo è sceso in campo per difendere. Il giornalista, nella rubrica che tiene sul settimanale Nuovo, intitolata ‘Le pagelle Tv di Costanzo‘, ha dato un bel nove alla conduttrice di Domenica In. Il marito di Maria de Filippi ha definito la ziacome ‘una professionista della televisione’. E non ...

