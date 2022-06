M5s, Di Maio: “Dirigenti mi attaccano con odio, loro posizioni mettono in difficoltà il governo in Ue” (Di domenica 19 giugno 2022) Rivendica di essere “fortemente atlantista ed europeista” e accusa i Dirigenti del Movimento Cinque Stelle, senza mai citarlo esplicitamente, di avere un “atteggiamento poco maturo” che da un lato “tende a creare tensioni e instabilità all’interno del governo” e dall’altro mette l’esecutivo “in difficoltà” di fronte all’Unione europea. Il tutto, aggiunge, condito da attacchi nei suoi confronti “con odio e livore”. Luigi Di Maio replica in una nota alle accuse di “essere un corpo estraneo” che porta avanti una “guerra personale”, dopo aver pesantemente criticato la bozza di risoluzione sull’invio di armi in Ucraina circolata nelle scorse ore. “La prossima settimana in Parlamento si voterà la risoluzione sulla posizione che il governo porterà avanti ai tavoli europei. Da ministro degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Rivendica di essere “fortemente atlantista ed europeista” e accusa idel Movimento Cinque Stelle, senza mai citarlo esplicitamente, di avere un “atteggiamento poco maturo” che da un lato “tende a creare tensioni e instabilità all’interno del” e dall’altro mette l’esecutivo “in” di fronte all’Unione europea. Il tutto, aggiunge, condito da attacchi nei suoi confronti “cone livore”. Luigi Direplica in una nota alle accuse di “essere un corpo estraneo” che porta avanti una “guerra personale”, dopo aver pesantemente criticato la bozza di risoluzione sull’invio di armi in Ucraina circolata nelle scorse ore. “La prossima settimana in Parlamento si voterà la risoluzione sulla posizione che ilporterà avanti ai tavoli europei. Da ministro degli ...

borghi_claudio : Primo atto: 'il GRAN CONSIGLIO DEL GRILLISMO' di oggi con lo show conte di maio. Il M5S rischia di finire con 20 pa… - repubblica : M5S, riunione d'emergenza: oggi la decisione sull'espulsione di Di Maio - carlosibilia : “Chi non si trova bene con queste scelte rifletta attentamente sulla sua collocazione e trovi il modo per risolvere… - piero636 : RT @pbecchi: Oggi Consiglio nazionale del M5S: o Di Maio fa il passo indietro richiesto da Conte o viene espulso (e si porta dietro tutti q… - BoletusFavius : RT @Agenzia_Ansa: È convocato per stasera il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle. All'ordine del giorno la discussione sulla li… -