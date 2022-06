L'Inter ha in pugno Lukaku: tutte le cifre dell'affare (Di domenica 19 giugno 2022) MILANO - L'Inter e Romelu Lukaku sono più vicini. Dopo la prima offerta nerazzurra di mercoledì (5 milioni più 2 di bonus) e il mancato summit di venerdì per il viaggio negli States di Boehly , il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) MILANO - L'e Romelusono più vicini. Dopo la prima offerta nerazzurra di mercoledì (5 milioni più 2 di bonus) e il mancato summit di venerdì per il viaggio negli States di Boehly , il ...

Pubblicità

Fufurbizio : RT @InterHubOff: #News #CdS - L'Inter ha in pugno #Conte. Lui e #Oriali a Milano, mercato ambizioso. Manca l'ok di #Zhang Sr: necessaria la… - Sneijderismo : RT @AmalaTV_: Pedullá - Esattamente come per #Dybala: sentiamo parlare di problemi contrattuali, in realtà l’Inter ha la situazione in pugn… - antizhanghiano_ : situazione mercato delle milanesi milan: campioni d’italia in carica chiedono sconti per frorenzi, messias e si fa… - grafuio : RT @AmalaTV_: Pedullá - Esattamente come per #Dybala: sentiamo parlare di problemi contrattuali, in realtà l’Inter ha la situazione in pugn… - eia58 : RT @it_inter: #Dybala, l'Inter ha la situazione in pugno e aspetta soltanto la tempistica ideale: non trascorrerà molto tempo Pedullà -