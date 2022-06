“Instabilità e tensioni” Di Maio si stacca dal M5S e accusa | mettete in difficoltà il governo

(Di domenica 19 giugno 2022) Luigi Dipassa al contrattacco dopo le critiche ricevute dai vertici del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli Esteri delDraghi ha deciso di parlare tramite un lungo comunicato stampa: “La prossima settimana in Parlamento si voterà la risoluzione sulla posizione che ilporterà avanti ai tavoli europei. Da ministro degli Esteri della Repubblica Italiana, ho ribadito e continuerò a ribadire che l'Italia non può permettersi di prendere posizioni contrarie ai valori Euro-Atlantici. Valori di democrazia, di libertà, di rispetto della persona e di difesa degli Stati. Tutti cerchiamo e vogliamo la pace. Intanto, però, Putin sta continuando a bombardare l'Ucraina, ignorando la richiesta della comunità internazionale di sedersi a un tavolo per i negoziati. Intanto l'esercito russo continua a uccidere civili innocenti e ...

Pubblicità

MichelaRoi : RT @tempoweb: Terremoto grillino, Luigi #DiMaio accusa: “Il #M5S mette in difficoltà il #governo, livore contro di me” #nato #armi #ucraina… - Antizanz : RT @dariodangelo91: Di Maio: da parte del #M5s c'è 'un atteggiamento poco maturo che tende a creare tensioni e instabilità all'interno del… - tempoweb : Terremoto grillino, Luigi #DiMaio accusa: “Il #M5S mette in difficoltà il #governo, livore contro di me” #nato… - mariano56560309 : RT @ultimora_pol: #Italia Luigi #DiMaio: 'Da parte del Movimento c'è un atteggiamento poco maturo che tende a creare tensioni e instabilità… - AntaniCardani : RT @ultimora_pol: #Italia Luigi #DiMaio: 'Da parte del Movimento c'è un atteggiamento poco maturo che tende a creare tensioni e instabilità… -

Open

Un atteggiamento poco maturo che tende a creareall'interno del governo. Un fatto molto grave. Vengo accusato dai dirigenti della mia forza politica di essere atlantista ed ...Un atteggiamento poco maturo che tende a creareall'interno del Governo. Un fatto molto grave'. Così Di Maio replica in una nota. 'La prossima settimana in Parlamento si voterà ... M5s, Di Maio risponde al fuoco dei vertici: «Mettono in difficoltà il governo in Ue, fatto gravissimo»