In India la polizia ha hackerato degli attivisti per incastrarli (Di domenica 19 giugno 2022) Diversi indizi collegano le prove false trovate sui computer di diversi difensori dei diritti umani alle forze dell'ordine della città di Pune che li hanno arrestati Leggi su wired (Di domenica 19 giugno 2022) Diversi indizi collegano le prove false trovate sui computer di diversi difensori dei diritti umani alle forze dell'ordine della città di Pune che li hanno arrestati

Pubblicità

ItaliaStartUp_ : In India la polizia ha hackerato degli attivisti per incastrarli - emanuelapatti : Stasera si parla dello schifoso omicidio nazista di George Floyd, soffocato da un agente di polizia con il suo fott… - AlenaPe41226687 : RT @AlenaPe41226687: «Sono orgogliosa del mio bambino, che è morto per l'Islam.» Dice la madre di Mudassir, ucciso dagli spari della polizi… - forzearmateeu : Un nuovo post (INDIA - BASTA POSTO FISSO PER CHI SI ARRUOLA NELL'ESERCITO, VIOLENTE PROTESTE) è stato pubblicato su… - AlenaPe41226687 : «Sono orgogliosa del mio bambino, che è morto per l'Islam.» Dice la madre di Mudassir, ucciso dagli spari della pol… -