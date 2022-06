Il calcio in Italia non è per giovani: i numeri della crisi, perché il sistema disperde gli under quando crescono e le soluzioni in campo (Di domenica 19 giugno 2022) Non è un calcio per giovani. Basta parafrasare uno dei più noti successi cinematografici per centrare il problema del pallone Italiano. Ci credevamo campioni d’Europa, ci siamo scoperti zimbelli del mondo del calcio. Dopo Russia 2018, anche Qatar 2022: fuori dai Mondiali per la seconda volta di fila. La premiata coppia Mancini-Gravina non ha fatto una piega: entrambi sono ancora lì al loro posto, attaccati alla poltrona, più supponenti di prima. Ma al netto di qualche errore commesso, da un certo punto di vista hanno persino ragione: non è (soltanto) colpa loro se il nostro calcio è vecchio e senza talento. Abbiamo vinto gli Europei per una coincidenza astrale irripetibile, ma sotto il trionfo non c’era nulla: una squadra mediocre, pochi ricambi, nessun campione in arrivo. perché da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Non è unper. Basta parafrasare uno dei più noti successi cinematografici per centrare il problema del palloneno. Ci credevamo campioni d’Europa, ci siamo scoperti zimbelli del mondo del. Dopo Russia 2018, anche Qatar 2022: fuori dai Mondiali per la seconda volta di fila. La premiata coppia Mancini-Gravina non ha fatto una piega: entrambi sono ancora lì al loro posto, attaccati alla poltrona, più supponenti di prima. Ma al netto di qualche errore commesso, da un certo punto di vista hanno persino ragione: non è (soltanto) colpa loro se il nostroè vecchio e senza talento. Abbiamo vinto gli Europei per una coincidenza astrale irripetibile, ma sotto il trionfo non c’era nulla: una squadra mediocre, pochi ricambi, nessun campione in arrivo.da ...

