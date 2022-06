Iervolino, auguri Salernitana (Di domenica 19 giugno 2022) “Buon compleanno alla nostra Salernitana: una squadra unica, di una citta’ straordinaria e con una tifoseria leggendaria”. Cosi’ Danilo Iervolino, numero uno del club granata, ha augurato attraverso i social buon compleanno al cavalluccio marino che oggi taglia il traguardo dei 103 anni dalla fondazione. “La Salernitana e’ una storia di passione, orgoglio, coraggio, amore, dedizione ed attaccamento ad una maglia iniziata 103 anni fa e che non finira’ mai”, ha scritto Iervolino, invitando tutti a proseguire uniti l’avventura. Un concetto ribadito anche dall’amministratore delegato del club Maurizio Milan che, gia’ da ieri, sta partecipando alle celebrazioni per il compleanno della Salernitana. “Mi e’ stata regalata una sciarpa che reca la scritta ‘Rispetto per chi ci rispetta’. C’e’ tutto in questa ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 19 giugno 2022) “Buon compleanno alla nostra: una squadra unica, di una citta’ straordinaria e con una tifoseria leggendaria”. Cosi’ Danilo, numero uno del club granata, ha augurato attraverso i social buon compleanno al cavalluccio marino che oggi taglia il traguardo dei 103 anni dalla fondazione. “Lae’ una storia di passione, orgoglio, coraggio, amore, dedizione ed attaccamento ad una maglia iniziata 103 anni fa e che non finira’ mai”, ha scritto, invitando tutti a proseguire uniti l’avventura. Un concetto ribadito anche dall’amministratore delegato del club Maurizio Milan che, gia’ da ieri, sta partecipando alle celebrazioni per il compleanno della. “Mi e’ stata regalata una sciarpa che reca la scritta ‘Rispetto per chi ci rispetta’. C’e’ tutto in questa ...

