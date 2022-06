GP Canada, la classifica Piloti dopo la gara di Montreal (Di domenica 19 giugno 2022) Max Verstappen aumenta il suo vantaggio in classifica grazie alla vittoria nel GP del Canada , la sesta ottenuta dall'olandese in questa stagione 2022, portando il suo bottino iridato a quota 175 ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) Max Verstappen aumenta il suo vantaggio ingrazie alla vittoria nel GP del, la sesta ottenuta dall'olandese in questa stagione 2022, portando il suo bottino iridato a quota 175 ...

Pubblicità

bimbadisebemick : RT @mult1formula: #CANADIANGP: CHE È SUCCESSO? Ripercorriamo passo per passo i momenti mozzafiato della gara di ieri?? ?? @stefaniademasii… - panzerottoF1 : RT @mult1formula: #CANADIANGP: CHE È SUCCESSO? Ripercorriamo passo per passo i momenti mozzafiato della gara di ieri?? ?? @stefaniademasii… - wolfsxtar : RT @mult1formula: #CANADIANGP: CHE È SUCCESSO? Ripercorriamo passo per passo i momenti mozzafiato della gara di ieri?? ?? @stefaniademasii… - sweets0vl : RT @mult1formula: #CANADIANGP: CHE È SUCCESSO? Ripercorriamo passo per passo i momenti mozzafiato della gara di ieri?? ?? @stefaniademasii… - alexsiaadv : RT @mult1formula: #CANADIANGP: CHE È SUCCESSO? Ripercorriamo passo per passo i momenti mozzafiato della gara di ieri?? ?? @stefaniademasii… -