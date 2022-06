F1, Gp Canada 2022, Alonso: “In rettilineo il motore si fermava ad una certa velocità” (Di domenica 19 giugno 2022) Una brutta gara quella di Fernando Alonso nel Gran Premio di Formula 1 del Canada 2022. Partito in seconda posizione, lo spagnolo è infatti sceso fino alla settima posizione, addirittura dietro il ferrarista Leclerc, partito diciannovesimo, e il compagno di squadra Ocon. Ecco le sue parole: “Per quanto riguarda Virtual Safety Car e Safety Car siamo stati sfortunati a livello di tempistiche. Nel primo caso avevo deciso di rientrare ai box ma proprio nel momento in cui si stava concludendo la VSC, per cui sono rimasto fuori e tutti i miei rivali hanno potuto superarmi in quel frangente. A quel punto è sopraggiunto anche un problema di “clipping” ovvero in rettilineo il motore si fermava a una certa velocità e perdevo anche otto decimi al giro. Nel ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Una brutta gara quella di Fernandonel Gran Premio di Formula 1 del. Partito in seconda posizione, lo spagnolo è infatti sceso fino alla settima posizione, addirittura dietro il ferrarista Leclerc, partito diciannovesimo, e il compagno di squadra Ocon. Ecco le sue parole: “Per quanto riguarda Virtual Safety Car e Safety Car siamo stati sfortunati a livello di tempistiche. Nel primo caso avevo deciso di rientrare ai box ma proprio nel momento in cui si stava concludendo la VSC, per cui sono rimasto fuori e tutti i miei rivali hanno potuto superarmi in quel frangente. A quel punto è sopraggiunto anche un problema di “clipping” ovvero inilsia unae perdevo anche otto decimi al giro. Nel ...

