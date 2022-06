F1 | Ferrari convincente a Montreal | ma il tallone d’Achille resta la velocità di punta in rettilineo Sorpassi difficili anche con il DRS

(Di domenica 19 giugno 2022) Eil GP del Canada è stato dell’olandese Max Verstappen. Il campione del mondo ha fatto suo il successo nel nono round del Mondiale 2022 di F1, guidando da maestro e riuscendo a gestire una situazione difficile pur con unache sul passo gara probabilmente aveva qualcosa in più. Il secondo posto dello spagnolo Carlos Sainz è frutto della performance che la Rossa aveva, vedasigiro più veloce, consentendoa Charles Leclerc di tornare in auge, dal 19° al 5° posto. Tuttavia esiste un problema molto chiaro, ovvero quello dell’efficienza aerodinamica che ha dato modo a Verstappen di difendersi molto bene da Sainz. Nonostante lo spagnolo infatti si fosse trovato più volte in zona DRS, non è mai riuscito ad avere l’opportunità di superare l’olandese, bravissimoa non commettere ...

OA_Sport : #F1 Ferrari convincente a Montreal, ma il tallone d’Achille resta la velocità di punta in rettilineo. Sorpassi diff… -

