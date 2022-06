F1 22: svelato il primo gameplay trailer del gioco in VR (Di domenica 19 giugno 2022) F1 22 torna sotto i riflettori con il primo gameplay trailer del gioco in VR con Lance Stroll a bordo della sbalorditiva Aston Martin Codemasters ed Electronic Arts Inc hanno rilasciato il primo sguardo al gameplay di F1 22 catturato in VR in vista del FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2022 di questo fine settimana. Esclusiva della piattaforma PC, la VR è solo una delle tante innovazioni che attendono i giocatori all’uscita del gioco il 1° luglio. Con l‘eroe Lance Stroll a bordo dell’Aston Martin AMR22, il gameplay immersivo dimostra la sensazione claustrofobica che si prova stando seduti nell’abitacolo. I giocatori potranno provare il brivido di gareggiare in un circuito di 4,361 km, il Circuit Gilles-Villeneuve di Montreal, come mai prima d’ora. ... Leggi su tuttotek (Di domenica 19 giugno 2022) F1 22 torna sotto i riflettori con ildelin VR con Lance Stroll a bordo della sbalorditiva Aston Martin Codemasters ed Electronic Arts Inc hanno rilasciato ilsguardo aldi F1 22 catturato in VR in vista del FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2022 di questo fine settimana. Esclusiva della piattaforma PC, la VR è solo una delle tante innovazioni che attendono i giocatori all’uscita delil 1° luglio. Con l‘eroe Lance Stroll a bordo dell’Aston Martin AMR22, ilimmersivo dimostra la sensazione claustrofobica che si prova stando seduti nell’abitacolo. I giocatori potranno provare il brivido di gareggiare in un circuito di 4,361 km, il Circuit Gilles-Villeneuve di Montreal, come mai prima d’ora. ...

