EuroScherma | Gregorio vince un argento oltre gli infortuni | “Felicissima”

(Di domenica 19 giugno 2022) Antalya – La terza giornata dei Campionati Europei Assoluti di scherma ad Antalya 2022 chiude il programma delle prove individuali con la nona medaglia per l’Italia, arrivata nella sciabola femminile grazie all’di Rossella. Per la salernitana dei Carabinieri questo è il quarto podio europeo in carriera: è stataa Tbilisi 2017 e bronzo a Strasburgo 2014 e Montreaux 2015. L’assalto più difficile per lei è stato quello di inizio giornata contro la spagnola Celia Perez Cuenca, risolto solo all’ultima stoccata 15-14, poi sono arrivate le vittorie nei 32 contro l’ungherese Lisa Pusztai e nei 16 contro la bulgara Olga Hramova col punteggio di 15-9, che l’hanno proiettata tra le migliori 8 della prova. Qui il successo sulla francese Caroline Queroli sempre per 15-9 ha concretizzato la medaglia. In semifinale la ...