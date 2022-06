Esplode camper alle porte di Milano | una donna morta | grave un 81enne

(Di domenica 19 giugno 2022) Unadi 78 anni ècarbonizzata in seguito all’esplosione di una Rozzano. Il suo compagno, 81 anni, è stato trasportato all’ospedale in gravissime condizioni

Pubblicità

GiaPettinelli : Esplode camper nel Milanese, donna morta carbonizzata - telodogratis : Esplode camper a Rozzano, morta anziana: grave il marito - ninda1952 : RT @RaiNews: La forte deflagrazione è stata sentita anche a distanza. Dal luogo dell'esplosione si è alzata una densa colonna di fumo #rozz… - fisco24_info : Esplode camper a Rozzano, morta anziana: grave il marito: (Adnkronos) - L'uomo di 81 anni stava cucinando al moment… - infoitinterno : Camper esplode a Rozzano: donna avvolta dalle fiamme muore carbonizzata -

Una donna che si trovava all'interno delè morta. Il marito è stato trasportato in ospedale in codice rosso con l'elicottero. Anche un passante è rimasto ferito. Al lavoro i vigili del fuoco. ...Una donna è morta carbonizzata in unesploso in una zona industriale di Rozzano, comune al confine con Milano. Secondo le prime informazioni intorno alle 15 c'è stata una deflagrazione. La donna è stata investita dalle fiamme, un ...Incendio con esplosione a Rozzano, comune alle porte di Milano. Nei pressi della zona industriale del paese, un camper è letteralmente esploso. La donna che si trovava all'interno del mezzo è morta ca ...(Adnkronos) – Un camper è esploso questo pomeriggio poco dopo le 15 nella periferia di Rozzano, nell’hinterland milanese. Nella deflagrazione è morta carbonizzata una donna italiana di 78 anni. Il ...