Calciomercato Napoli, obiettivo Simeone se parte Osimhen (Di domenica 19 giugno 2022) Calciomercato Napoli: la società partenopea tiene d’occhio l’attaccante argentino riscattato dal Verona in caso di partenza di Victor Osimhen. Calciomercato Napoli Giovanni Simeone è stato riscattato definitivamente dal Verona e ha firmato con il club scaligero fino al 30 giugno 2026. La sua permanenza in gialloblù è però tutt’altro che scontata: il ‘Cholito’ potrebbe Leggi su 2anews (Di domenica 19 giugno 2022): la societànopea tiene d’occhio l’attaccante argentino riscattato dal Verona in caso dinza di VictorGiovanniè stato riscattato definitivamente dal Verona e ha firmato con il club scaligero fino al 30 giugno 2026. La sua permanenza in gialloblù è però tutt’altro che scontata: il ‘Cholito’ potrebbe

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - anperillo : Oggi quanto potrebbero valere???E quante squadre al mondo ?? potrebbe vantare una linea d’attacco più forte? ??… - ilpodsport : #Calciomercato Spalletti, la qualità di Deulofeu e le scelte del Napoli #ilpodsport - ilpodsport : #Calciomercato Mertens: 'Non so dove giocherò, vorrei restare al Napoli' #ilpodsport - junews24com : Koulibaly Juve, che incastro con De Ligt! E il Napoli può cederlo ai bianconeri -