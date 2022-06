Berrettini concede il bis al Queen's e guarda a Wimbledon (Di domenica 19 giugno 2022) AGI - Matteo Berrettini concede il bis e vince per il secondo anno di fila il torneo del Queen's di Londra. Il tennista romano si è imposto sul serbo Krajinovic, numero 48 del mondo, in due set con il punteggio di 7-5 6-4. Si tratta del secondo successo consecutivo sull'erba dell'anno per Berrettini che già la settimana scorsa si era imposto al torneo di Stoccarda. "Sto sentendo troppe emozioni... L'ultima cosa che mi aspettavo era tornare da un'operazione e vincere due trofei di fila". E' il commento a caldo di Matteo Berrettini. "Difendere il titolo, in uno dei più prestigiosi tornei che abbiamo... Non so cosa dire, non vorrei piangere. Dopo la lunga assenza ho ripreso a giocare a Stoccarda e non mi sentivo al meglio, però ho vinto. Sono italiano, ci lamentiamo sempre ma adesso non mi lamento più - ... Leggi su agi (Di domenica 19 giugno 2022) AGI - Matteoil bis e vince per il secondo anno di fila il torneo del's di Londra. Il tennista romano si è imposto sul serbo Krajinovic, numero 48 del mondo, in due set con il punteggio di 7-5 6-4. Si tratta del secondo successo consecutivo sull'erba dell'anno perche già la settimana scorsa si era imposto al torneo di Stoccarda. "Sto sentendo troppe emozioni... L'ultima cosa che mi aspettavo era tornare da un'operazione e vincere due trofei di fila". E' il commento a caldo di Matteo. "Difendere il titolo, in uno dei più prestigiosi tornei che abbiamo... Non so cosa dire, non vorrei piangere. Dopo la lunga assenza ho ripreso a giocare a Stoccarda e non mi sentivo al meglio, però ho vinto. Sono italiano, ci lamentiamo sempre ma adesso non mi lamento più - ...

