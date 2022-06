Basciagoni | step by step | un weekend movimentato per la coppia Video

Leggi su 361magazine

(Di domenica 19 giugno 2022)by: stanno trascorrendo il loroall’insegna del lavoro in giro per l’Italia, ma anche una tappa al mare Alessandro Basciano e Sophie Codegoni in giro per l’Italia. Unper isu e giù per il Paese all’insegna della musica ma anche del divertimento. I due ragazzi dopo il Grande Fratello vip 6 non si sono più fermati: dalle serate in discoteca al brand, passando per qualche viaggio di piacere. Proprio nella casa di Cinecittà si sono conosciuti e innamorati e la loro storia prosegue adesso lontana dalle telecamere. Un trampolino di lancio anche per farsi conoscere di più dal pubblico di Canale 5 e buttarsi nel mondo del lavoro. Da ieri infatti i due fidanzati, che da pochi giorni ...